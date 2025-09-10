Muro pericolante e degrado dell'ex capannone industriale di via delle Fascine: il Sindaco ordina ai proprietari di intervenire

Il muro è pericolante e l'ex capannone industriale di via delle Fascine è in uno stato di degrado strutturale. Per questo il Sindaco Maurizio Garbarini ha firmato un'ordinanza per richiedere l'intervento della società I.R. Srl proprietaria dell'immobile.

Lo scorso 5 settembre su segnalazione della Polizia Locale i Vigili del Fuoco di Savona sono intervenuti per la verifica del muro perimetrale dell’immobile ora vetusto e visto il verbale di sopralluogo dei pompieri, che a seguito dell’intervento dopo aver valutato il rischio per la pubblica e privata incolumità causato dal muro pericolante e la vetustità e il degrado strutturale visibile del capannone, hanno diffidato e prescritto l’interdizione e chiusura della strada di Via delle Fascine fino alla verifica statica e messa in sicurezza del muro perimetrale e della struttura del magazzno.

Il personale dei Vigili del Fuoco dopo l’intervento ha provveduto alla chiusura di Via delle Fascine con delle transenne posizionate all’inizio dell'intersezione Via Casarino.

Il Sindaco ha quindi ritenuto necessario ordinare alla proprietà di effettuare un'urgente verifica tecnico e statica da parte di un tecnico qualificato dell’intero fronte di edificio prospiciente la strada di Via delle Fascine dell’intera porzione del capannone pericolante e a rischio per l’incolumità pubblica e privata oltre alla messa in sicurezza dell’intero fronte di edificio in particolare la porzione dello stesso pericolante.