Pulizia urgente dei rii comunali a Celle, il Sindaco firma l'ordinanza

Un'ordinanza per intervenire con urgenza ed effettuare la pulizia dei rii comunali.

A firmarla il Sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame dopo che nelle ultime settimane il territorio comunale è stato interessato da intense precipitazioni che nel periodo autunnale possono intensificarsi. L'intervento ha l'obiettivo di preservare la pubblica e privata incolumità, dando vita ad interventi propedeutici al mantenimento delle condizioni di regolare deflusso degli alvei.

Il Comune interverrà sul rio Ghiare a Sanda dalla foce alla curva denominata della Rossa, sul Rio Lavadore dalla confluenza con il rio Sanda ai campi da tennis, sul rio Santa Brigida da Piazzale Servettaz a Via Biestri e sul rio Roglio dall'Aurelia al cavalcavia autostradale.

La presenza in alveo di materiale vegetale spontaneo, rende infatti il deflusso delle acque particolarmente rallentato vista la maggiore resistenza allo scorrimento e la conseguente riduzione della portata massima.