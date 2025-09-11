Il bando De Mari Senior assegnato alla residenza Caterina Corrado di Albissola

La residenza per anziani Caterina Corrado di Albissola Marina annuncia l’assegnazione del bando “De Mari Senior”, indetto dalla Fondazione De Mari CR Savona, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione attiva delle persone anziane e il dialogo intergenerazionale.

Il progetto vincitore è stato presentato dal Comune di Albissola Marina insieme a Punto Service, gestore in appalto del servizio, con il coinvolgimento di alcune associazioni della Consulta del Volontariato di Albissola Marina (Cultura e solidarietà Odv, Avis Comunale delle Albisole Odv, Amici della Casa di Riposo C. Corrado e La Fornace) e delle scuole del territorio (l’asilo nido “Ca’ de Piccin”, l'Asilo Infantile, la scuola dell’infanzia “I. Negri”, la scuola primaria “A. Barile”, e la scuola secondaria di primo grado “F. De André”).

Gli ospiti della casa di riposo saranno coinvolti in numerose attività volte a migliorare il proprio benessere psicologico, fisico e relazionale, e che favoriscono al contempo uno scambio con le nuove generazioni. La prima, in partenza giovedì 11 settembre, è la fisioterapia nei bagni marini “Acqua Limpida” che consentirà agli Ospiti di praticare attività motoria in un ambiente naturale, con il coordinamento dei fisioterapisti della Struttura. Quattro incontri della durata di due ore, che comprendono esercizi leggeri di mobilizzazione e respirazione da seduti, giochi motori con palloni, partite di bocce e bowling, camminate assistite sul bagnasciuga e momenti di rilassamento con l’ascolto del suono del mare.

La seconda attività, in partenza a fine settembre, è l’orto sociale intergenerazionale, insieme ai bambini delle Primarie e Secondarie di Primo Grado. Un vero e proprio percorso strutturato in sei appuntamenti, con un esperto in orti e giardini del benessere, nel corso dei quali bambini e anziani si prenderanno cura di un’aiuola coltivata con ortaggi, fiori e piante aromatiche, parteciperanno a laboratori sensoriali, ascolteranno racconti di vita rurale e prepareranno insieme alcune pietanze con gli ingredienti naturali prodotti.

Non solo ortoterapia, ma anche musicoterapia, la terza attività in programma, rivolta ad anziani e bambini delle scuole dell’infanzia e tenuta da un musicoterapista specializzato. Gli incontri includeranno una parte esperienziale - animata da filastrocche, canzoni tradizionali e giochi con l’accompagnamento di veri strumenti - per stimolare la memoria musicale, il ritmo e l’interazione non verbale, e una parte riflessiva, durante la quale poter discutere e condividere emozioni, ricordi e immagini evocate dalla musica. A tema musica anche il laboratorio “InVoce”, condotto dall’artista Eliana Zunino, con un ciclo rivolto ad anziani e bambini e finalizzato all’apprendimento di canti tradizionali e natalizi, e una formazione dedicata a caregiver, volontari, insegnanti e operatori sull’uso della voce parlata e cantata.

Per gli Ospiti della Residenza anche attività di animazione settimanali con l’associazione Amici della Casa di Riposo C. Corrado, partner del progetto, focalizzate sull’ascolto attivo degli anziani e la partecipazione a laboratori manuali, con l’obiettivo di valorizzare la creatività e accrescere il senso di appartenenza. Altri momenti ricreativi e relazionali saranno curati dai volontari over 65 di Cultura e Solidarietà ODV, con lo scopo di favorire l’invecchiamento attivo e la partecipazione comunitaria. Collaborerà inoltre l’Associazione “La Fornace”, mettendo a disposizione degli Ospiti materiali culturali e narrativi, con una ricca selezione di racconti in dialetto e letture popolari per dei momenti di lettura e ascolto.

Il progetto prevede, infine, l’avvio di corsi di formazione per i volontari e gli operatori della Struttura per fornire strumenti e potenziare le competenze relazionali utili a portare avanti le attività intergenerazionali in programma.