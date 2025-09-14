 / Attualità

Attualità | 14 settembre 2025, 15:38

Savona, un lettore sul progetto di Sla di piazzale Eroe dei due Mondi: “Rischia di diventare l’ennesima spiaggia privata”

“Mi sembra che in Liguria spiagge ‘attrezzate’ ce siano già troppe”

Savona, un lettore sul progetto di Sla di piazzale Eroe dei due Mondi: “Rischia di diventare l’ennesima spiaggia privata”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata di un lettore

“Buongiorno direttore, ho letto l'articolo sul progetto di spiaggia libera attrezzata di piazzale Eroe dei due Mondi. 

Temo possa finire come a Piani di Celle: nel 2011 c'era il bar, i servizi, alcune cabine e due file di lettini con ombrelloni. Nel corso degli anni, il posto occupato dai lettini è progressivamente aumentato e la spiaggia realmente libera è ormai una striscia larga meno di 10 metri, il resto a pagamento. 

Mi sembra che in Liguria spiagge ‘attrezzate’ ce siano già troppe. 

Se poi la concessione sarà di 20 anni ecco servita l'ennesima spiaggia privata”.

News collegate:
 Project financing per la spiaggia di Piazzale Eroe dei Due Mondi a Savona: tre le manifestazioni d’interesse  - 11-09-25 10:10

Lettera firmata

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium