Savona, un lettore sul progetto di Sla di piazzale Eroe dei due Mondi: “Rischia di diventare l’ennesima spiaggia privata”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera firmata di un lettore

“Buongiorno direttore, ho letto l'articolo sul progetto di spiaggia libera attrezzata di piazzale Eroe dei due Mondi.

Temo possa finire come a Piani di Celle: nel 2011 c'era il bar, i servizi, alcune cabine e due file di lettini con ombrelloni. Nel corso degli anni, il posto occupato dai lettini è progressivamente aumentato e la spiaggia realmente libera è ormai una striscia larga meno di 10 metri, il resto a pagamento.

Mi sembra che in Liguria spiagge ‘attrezzate’ ce siano già troppe.

Se poi la concessione sarà di 20 anni ecco servita l'ennesima spiaggia privata”.