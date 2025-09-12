 / Attualità

Attualità | 12 settembre 2025, 12:20

Gare nazionali di Primo Soccorso, a rappresentare la Liguria la Croce Rossa di Varazze

I volontari si metteranno alla prova in scenari realistici di emergenza, dimostrando non solo competenze tecniche, ma anche inventiva, adattamento, spirito di squadra e umanità

Gare nazionali di Primo Soccorso, a rappresentare la Liguria la Croce Rossa di Varazze

La Croce Rossa di Varazze a Selinunte in Sicilia per rappresentare la Liguria alla XXX edizione delle Gare Nazionali di Primo Soccorso, in programma sabato 13 settembre. 

Domani partirà così l'avventura per i volontari varazzini nel comune della provincia di Trapani. 

"Le Gare Nazionali CRI non sono solo una competizione: sono un vero e proprio percorso di crescita, condivisione e impegno concreto, dove volontari da tutta Italia si mettono alla prova in scenari realistici di emergenza, dimostrando non solo competenze tecniche, ma anche inventiva, adattamento, spirito di squadra e profonda umanità - spiega il Sindaco Luigi Pierfederici -  Dopo mesi di preparazione, allenamenti e simulazioni, i nostri ragazzi sono pronti a dare il massimo, con determinazione, passione e una grande voglia di divertirsi". 

"Tifiamo tutti per loro!

Forza Selene, Federica, Luca, Daniele, Roberto ed Emanuele, accompagnati dalla loro instancabile formatrice Ilaria" conclude il primo cittadino varazzino.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium