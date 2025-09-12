Maltempo febbraio-marzo 2024: finanziamenti per Bormida, Murialdo e Mallare dopo i danni subiti

Sorride anche la Val Bormida, con tre comuni beneficiari dei fondi stanziati dal Dipartimento nazionale della Protezione civile a seguito dell’ondata di maltempo che tra il 9 febbraio e il 31 marzo 2024 aveva colpito duramente l’area metropolitana di Genova e le province di Imperia e Savona. Gli 8 milioni di euro messi a disposizione dal Governo serviranno a mettere in sicurezza strade, versanti e infrastrutture, rafforzando la protezione dei cittadini.

A Bormida, grazie a un contributo di 245mila euro, saranno realizzati lavori lungo la strada comunale dei Delfini. Verrà ricostruita la palificata in legno sul lato a valle della carreggiata, danneggiata e incapace di sostenere i carichi stradali, e ripristinata una porzione di versante franoso con rete antierosiva. Sarà inoltre creato un tratto di canaletta drenante mediante materassino “gabbiodren” per intercettare le acque provenienti da monte, mentre la canaletta stradale verrà sistemata lungo tutta la salita.

Nel Comune di Mallare, il contributo di 110mila euro permetterà di rafforzare l’argine destro del Rio Biterno con una difesa spondale in massi naturali, proteggendo la strada comunale e due abitazioni prospicienti.

A Murialdo, infine, 35mila euro saranno destinati al ripristino della strada comunale Altivo, danneggiata da uno smottamento a valle, con interventi di regimazione delle acque.