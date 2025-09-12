Savona, via al servizio sperimentale di scuolabus per la primaria del Santuario

Un servizio sperimentale di trasporto scolastico dedicato agli alunni della scuola primaria del Santuario di via Cimavalle per l’anno scolastico 2025/26.

Il progetto nasce dall’esperienza della “Linea Scuola Santuario”, avviata alcuni anni fa in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Savona 1, l’associazione Auser e i genitori della scuola. Negli anni il servizio ha ottenuto ampio gradimento dalle famiglie, ma sono emerse alcune criticità in seguito alle quali l'Associazione Genitori del Santuario, supportata dall'intera comunità, ha proposto all'amministrazione l'istituzione di un servizio di trasporto dedicato esclusivamente agli studenti.

Il trasporto sarà quindi riservato in via prioritaria agli alunni della primaria del Santuario, ma in caso di disponibilità di posti potrà accogliere anche bambini delle scuole dell’infanzia situate lungo il tragitto, come quella di San Bernardo.

Il percorso previsto collegherà la stazione ferroviaria di Savona a Cimavalle, passando da Piazza Mameli, Lavagnola, San Bernardo in Valle e località Santuario.