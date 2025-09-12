Vigili del fuoco, Invernizzi (FdI): "16 nuovi arrivi per potenziare i comandi del savonese"

"Col 110° corso in provincia di Savona arriveranno 16 vigili del fuoco per potenziare i comandi territoriali". Ad annunciarlo Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per Fdi.

A livello regionale i vigili del fuoco in arrivo in Liguria sono 51, 9 per la provincia di Imperia, 16 per Genova e provincia, 10 per la provincia di Spezia e appunto 16 per Savona.

"E’ la chiara risposta alle notizie, prive di fondamento, del centrosinistra che strumentalizza ogni situazione senza verificare la realtà dei fatti - sottolinea Invernizzi – In piena estate erano arrivate ampie rassicurazioni da parte del ministero che i reparti dei vigili del fuoco non sarebbero stati depotenziati o ridimensionati, ma anzi l’esatto contrario. Tutto questo grazie al diretto interessamento del senatore Gianni Berrino (FDI) che avevo contattato proprio dopo aver raccolto le preoccupazioni dei vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure. Ora arriva, puntuale, la smentita alle esternazioni fuori luogo del centrosinistra per un problema di fatto inesistente".