La stilettata di un lettore al Pd: “Basta sermoni, 80 anni di fallimenti in sanità”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino del Savonese.

“Per bocca del signor Arboscello, che non conosco per cui non me ne voglia, questi inetti che hanno governato in lungo e in largo la sanità ligure e della provincia di Savona e nei comuni della provincia compresa la sanità nazionale, abbiamo il coraggio di criticare o di intervenire su una materia che loro hanno letteralmente massacrati per anni.

Penso che il popolo italiano dopo aver subito per 80 anni circa le fallimentari ricette di questi signori non meritino anche di dover ascoltare e leggere i loro sermoni pieni di cantilene salvifiche e di giaculatorie senza luogo.

Concludo ribadendo: 80 anni di governo del Pd dato che tutta la parte peggiore tangentara della Democrazia Cristiana è confluita e ne ha dato i natali”.