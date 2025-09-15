Albenga: il sindaco Tomatis augura un buon anno scolastico a studenti, insegnanti e famiglie

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico il sindaco Riccardo Tomatis, insieme al vicesindaco Silvia Pelosi ha portato il saluto dell’amministrazione comunale ai dirigenti scolastici dell’Istituto Comprensivo Albenga I e II, agli insegnanti, al personale scolastico, ai bambini e alle loro famiglie.

“Desidero rivolgere un sincero augurio a tutti per un anno sereno e ricco di soddisfazioni. Gli insegnanti svolgono il loro lavoro con grande passione e dedizione, accompagnando i ragazzi nella crescita con professionalità ed empatia - commenta il sindaco Tomatis - Un saluto speciale va ai bambini delle classi prime della scuola primaria, che iniziano un percorso importante: sarà un cammino fatto di scoperte, di studio ma anche di divertimento e di nuove amicizie".

"Le nostre scuole sono luoghi vivi, nei quali ogni giorno si incontrano culture, tradizioni ed esperienze diverse. Questa pluralità non è mai un ostacolo, ma un valore aggiunto: arricchisce i nostri ragazzi, li aiuta a crescere con uno sguardo più ampio sul mondo e a sviluppare il rispetto reciproco. La scuola è uno spazio di dialogo, di confronto e di inclusione, dove si imparano non solo le nozioni, ma anche i valori fondamentali della convivenza civile. È in questo intreccio di diversità che si costruiscono ponti di comprensione e di amicizia, mai muri di separazione".

"Buon anno scolastico a tutti: che sia un cammino fatto di scoperte, crescita e amicizia, perché dai sorrisi e dai sogni dei bambini nasce il futuro della nostra città", conclude il primo cittadino.



