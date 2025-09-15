Jet Ski Therapy, Assonautica Savona prosegue la collaborazione con Fabio Incorvaia

Domenica 14 settembre Assonautica Provinciale di Savona ha collaborato con il sette volte campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia nell’appuntamento savonese con la Jet Ski Therapy.

"Anche quest’anno i nostri soci hanno dato ai “campioni” di Fabio Incorvaia la possibilità di fare un giro in barca, esperienza certamente non adrenalinica come la corsa sulla moto d’acqua, ma molto apprezzata da tutti i partecipanti. Ormai sono anni che collaboriamo in questa bellissima manifestazione, ma l’emozione è sempre grande per tutti noi. Tanti sorrisi, urla gioiose, spruzzi dalle onde, le braccia dei ragazzi allargate come se volessero abbracciare il mondo, qualcuno si piega ad accarezzare il mare… si godono ogni istante di quella libertà che difficilmente possono vivere nel loro quotidiano. Si tratta di un evento difficile da descrivere a parole, si comprende solo vivendolo da vicino", spiegano da Assonautica.

Incorvaia ha ideato la Jet Ski Therapy, esperienza sportiva inclusiva che, come ha spiegato in un’intervista, “abbatte l’armatura della disabilità” e, proprio grazie a questa sua iniziativa, il 2 giugno di quest’anno è stato nominato cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Vedendolo arrivare con le stampelle e seguendo poi per tutta la giornata le sue corse sulla moto d’acqua, è apparso evidente che Fabio trova nell’affetto dei suoi “campioni” una forza davvero incredibile: riesce a superare ogni ostacolo per non deluderli. L’onorificenza ricevuta dalle mani del presidente della Repubblica è stata meritatissima e non ci stupiamo che Mattarella sia diventato un fan della Jet Ski Therapy".

"Siamo onorati di poter collaborare e ringraziamo Fabio Incorvaia per l’impegno e la dedizione nel far crescere sempre più questo progetto sociale da lui ideato. Ringraziamo inoltre i soci che hanno dato disponibilità per supportare l’iniziativa", concludono da Assonautica.