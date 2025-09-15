 / Attualità

Urbe, le giovani Sonia e Viola Siri vincono il concorso di scrittura "Notti Nere" con il loro racconto "Un delitto a Portofino"

Verrà pubblicato su un libro. Il Comune: "Questo premio è l’ennesima conferma della validità didattica della scuola Don Nando Canepa"

"Vivissime congratulazioni a Sonia e Viola Siri che, con il loro racconto "Un delitto a Portofino”, sono tra le vincitrici del concorso di scrittura gialla Notti Nere, a cui hanno aderito gli alunni di parecchie scuole della Liguria e del Piemonte".

Inizia l'anno scolastico e il Comune di Urbe ha voluto congratularsi con le giovani per il grande risultato raggiunto e naturalmente con la scuola Don Nando Canepa dove le ragazze si stanno formando.

"Ieri (sabato.ndr) sono state premiate, ad Acqui Terme, da Franco Oppini e Enrico Beruschi e, prossimamente, il loro racconto, insieme agli altri premiati, verrà pubblicato su un libro. Sonia e Viola, domani, inizieranno la terza classe della secondaria inferiore a Urbe. Questo premio è l’ennesima conferma della validità didattica della scuola Don Nando Canepa" proseguono.

"Un grande in bocca al lupo ai bambini, ai ragazzi, agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA e alle famiglie per l’impegnativo anno scolastico che li attende. L’amministrazione comunale di Urbe sarà al loro fianco garantendo, come sempre, il massimo impegno. Dobbiamo essere fieri della nostra scuola" concludono.

Luciano Parodi

