Urbe, le giovani Sonia e Viola Siri vincono il concorso di scrittura "Notti Nere" con il loro racconto "Un delitto a Portofino"

"Vivissime congratulazioni a Sonia e Viola Siri che, con il loro racconto "Un delitto a Portofino”, sono tra le vincitrici del concorso di scrittura gialla Notti Nere, a cui hanno aderito gli alunni di parecchie scuole della Liguria e del Piemonte".

Inizia l'anno scolastico e il Comune di Urbe ha voluto congratularsi con le giovani per il grande risultato raggiunto e naturalmente con la scuola Don Nando Canepa dove le ragazze si stanno formando.

"Ieri (sabato.ndr) sono state premiate, ad Acqui Terme, da Franco Oppini e Enrico Beruschi e, prossimamente, il loro racconto, insieme agli altri premiati, verrà pubblicato su un libro. Sonia e Viola, domani, inizieranno la terza classe della secondaria inferiore a Urbe. Questo premio è l’ennesima conferma della validità didattica della scuola Don Nando Canepa" proseguono.

"Un grande in bocca al lupo ai bambini, ai ragazzi, agli insegnanti, ai dirigenti, al personale ATA e alle famiglie per l’impegnativo anno scolastico che li attende. L’amministrazione comunale di Urbe sarà al loro fianco garantendo, come sempre, il massimo impegno. Dobbiamo essere fieri della nostra scuola" concludono.