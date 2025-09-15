Musica, vicoli e magia: il violino di Lucio Fabbri anima le "Piazzette De André" ad Albenga

In attesa della conferenza stampa di giovedì 18 settembre, in cui saranno finalmente rivelati i nomi degli ospiti e tutti i dettagli di "Ottobre De André 2025", i Fieui di Caruggi hanno anticipato parecchie notizie sul primo evento: il ritorno delle attesissime "Piazzette De André", organizzato in collaborazione con il Comune di Albenga.

Sabato 27 settembre, dalle ore 16 alle 18, il centro storico ingauno si trasformerà nella “città vecchia” di Faber, con ben sette gruppi musicali dislocati lungo un suggestivo percorso tra i vicoli ingauni.

In largo Doria si esibirà il Trio Raffae’, proveniente dalla Valcamonica e guidato da Diego Ghenzi, allievo di Giorgio Cordini, chitarrista storico di Fabrizio De André. Lo scorso agosto il gruppo ha aperto il concerto di Cristiano De André a Edolo.

In piazza San Francesco, i Corbe de Coi (Ceste di cavoli, per chi non conosce il ligure), con Marco Moro al flauto, Pino Caratozzolo alle tastiere, Stefano Ancona alle percussioni e Paolo Ferrando alla chitarra e voce.

Nella centralissima piazza San Michele si esibiranno i Trilli, da oltre cinquant’anni il cuore di Genova, con tutta la loro “liguritudine”. In piazza Trincheri sarà la volta dell’Aqustic Duo, con Marisa Fagnani alla chitarra e voce, mentre in piazza San Domenico si esibirà la piemontese Piccola Orchestra Sand Creek, composta da oltre dieci musicisti innamorati delle canzoni di Faber.

In piazza Torlaro, il cantautore ingauno Geddo si esibirà insieme a Lorenzo Santangelo; nel 2022 Geddo ha ricevuto a Roma, dalle mani di Dori Ghezzi, il Premio Fabrizio De André. In piazza Rossi, infine, salirà sul palco il collaudatissimo gruppo F-Tributo Ottobre De André, con Simone Matera, Alessio Nicolò, Carmine Pollio, Matteo Ferrando, Fabio Tessiore e Mario Rossello.

A chiudere, la ciliegina sulla torta: un ospite d’onore davvero speciale, Lucio “Violino” Fabbri, violinista della PFM e di Roberto Vecchioni, autore di molti degli arrangiamenti delle canzoni di Fabrizio durante il celebre tour del 1979.

“Con grande umiltà e tanta amicizia – dicono i Fieui – si è messo a disposizione per Ottobre De André, manifestazione che ha conosciuto negli scorsi anni e alla quale è rimasto legatissimo, accettando di essere per un giorno artista di strada!”

Lucio Fabbri, con il suo magico violino, si sposterà da una piazzetta all’altra e suonerà insieme a tutti i musicisti partecipanti. Si preannunciano momenti di grande intensità.