Savona, Lirosi sulla convocazione consiglio comunale sui rifiuti: "La Presidenza del consiglio ha agito senza alcun ritardo"

Il tema dei rifiuti continua ad alimentare il dibattito in città anche sulla convocazione del Consiglio comunale, con la risposta del presidente del Consiglio Franco Lirosi sulle dichiarazioni del consigliere Fabio orsi relative ad un ritardo che ci sarebbe stato nella convocazione della capigruppo.

"Leggo con stupore - dichiara Lirosi - alcune dichiarazioni e inesattezze inerenti la preparazione del Consiglio Comunale 'aperto', richiesto dalla minoranza con lettera protocollata venerdì 1.8.25, data ormai prossima al periodo feriale. La Presidenza ha risposto in data di martedì 5.8.25 richiedendo un cortese cenno di riscontro nonché l'invio delle coordinate e, per snellire i lavori, del nominativo del rappresentante degli 'organismi di partecipazione popolare' che devono essere formalmente invitati dalla Presidenza stessa, come da Regolamento Comunale".

Prosegue Lirosi: "Non ricevendo alcunché, la Presidenza ha scritto una seconda lettera in data 2.9.25, reiterando le richieste. In data 8.9.25 il Consigliere Orsi, oltre un mese dopo la prima lettera della Presidenza e a nome degli altri Capigruppo di minoranza, ha scritto alla Presidenza precisando che verranno indicati quanti si vogliono invitare solo in occasione della Conferenza dei Presidenti, "come da prassi consolidata" (prassi inesistente, secondo gli Uffici) ed anche lamentando un certo ritardo".

Il presidente del Consiglio continua nella cronologia degli eventi e dello scambio di comunicazioni tra le parti. "Comunque, nella stessa giornata dell'8 settembre - dichiara - la Presidenza ha scritto ricordando che 'la conoscenza preventiva delle associazioni che desiderate invitare, con necessaria precisazione delle loro coordinate e del nominativo del rappresentante che sarà formalmente invitato, non possono che snellire i lavori della Conferenza' e ancora 'vista la prassi che preferite, procederò comunque alla convocazione'".

"Martedì 9 settembre, la Presidenza scriveva ai Capigruppo - spiega Lirosi - al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori, al Segretario Generale, al Vicesegretario Generale e ai Presidenti delle CCP invitandoli alla Conferenza dei Capigruppo, per il 16 settembre. Si noti che il Regolamento non precisa i termini di convocazione di tale Organismo e, come da suggerimento degli Uffici, la Presidenza si è basata sui termini inerenti le CCP, 4 giorni di cui 2 pieni. Infine, potranno essere formalmente invitati quanti citati dall'art. 51 del Regolamento Comunale c. 2. In sostanza, al di là di inutili polemiche, da parte della Presidenza si è agito con precisione e senza alcun ritardo che, evidentemente, è da addebitarsi ad altri, che poi si lamentano".

E conclude: "Questa Presidenza auspica concretezza e correttezza, al fine di lavorare con serietà per risolvere i vari problemi, nel primo scopo che tutti dobbiamo perseguire: il servizio ai cittadini".