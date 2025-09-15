San Genesio, successo per la giornata culturale caARTEiv: premi ad artisti e poeti da tutta Italia

Una giornata intensa all’insegna dell’arte e della cultura ha animato la collina di San Genesio, a Vado Ligure, con l’iniziativa promossa dall’associazione caARTEiv.

La manifestazione si è aperta con una mostra che ha proposto tecniche, forme e colori diversi: dalle sculture metalliche realizzate con materiale di recupero dall’artista savonese Diego Santamaria, alle opere in ceramica e metallo del pluripremiato internazionale Luigino Vador di San Quirino (Pordenone), passando per le fotografie suggestive di Chiara Maffei, educatrice d’Imperia, e i quadri impressionisti di Edgardo Saini di San Genesio. Non sono mancati i libri storici valbormidesi, gli acquerelli, gli acrilici e le ceramiche naïf firmati da Simona Bellone.

Dopo il pranzo al Circolo San Genesio, la premiazione si è aperta con la lettura in dialetto sangenese della filastrocca “Orza a còrta”, proposta da Marino Oliveri, che ha riportato alla memoria emozioni e sorrisi d’infanzia.

Il protagonista di questa edizione è stato Attilio Rossi di Carmagnola, premiato con tre riconoscimenti: il Trofeo Bellone Nello, in memoria del fondatore di caARTEiv, il Trofeo “Arteggiando tra gli ulivi e il mare” per la cartolina d’amore con poesia “La piazza della storia”, e il Trofeo d’Onore per la poesia dialettale piemontese “As visca na stèila”.

Per la sezione libro, il Trofeo d’Onore è andato allo scrittore Vittorio Luciano Banda di Pavia con “Don Totò”, mentre il Trofeo Benemerito è stato assegnato al giovane autore Matteo Molino di Milano con “Le fauci di Satana”. Nella sezione Racconti si sono distinti Pietro Rainero di Acqui Terme con “Un baule e due re” ed Enrico Parravicini di Varese con “Nomen omen”, entrambi premiati con il Trofeo d’Onore; a Parravicini è stato attribuito anche il Trofeo Benemerito per la poesia “E non hai visto il mare”.

Nella sezione Dialetto, doppio riconoscimento per Augusto Ledda di Genova con “A-a fëa de Zena”, mentre il Trofeo Benemerito è andato a Vincenzo Bolia di Albenga con “Rivèa”. Per le poesie, Bruna Cerro di Savona ha ottenuto il Trofeo d’Onore e il Premio giuria con “Ancora insieme” (sezione Gioia), e Valentina Ferrari di Savona con “Oltre il mare” (tema libero). Cinzia Rusconi di Lecco ha conquistato il Trofeo d’Onore con “Malinconia vagabonda” e Gilda Donolato di Varese con “Ritorneremo”, presentando anche il suo libro “Rose rosse per Clarissa”.

Durante la cerimonia, Simona Bellone ha letto alcune sue poesie, tra cui “Oltre”, dedicata agli artisti scomparsi, “Er tempo der uebbe”, in quartine romanesche, e “Al dolce risveglio delle rondini”. Un momento particolarmente intenso è stato immortalato con la fotografia che ha riunito sul palco, a vent’anni di distanza, le poetesse Cinzia Rusconi, Gilda Donolato e la stessa Bellone.

La giornata si è conclusa con il concerto del cantautore e chitarrista Aldo Ascolese, accompagnato dalla violista Laura Merione. Le loro esibizioni, tra omaggi a Fabrizio De Andrè e brani originali, hanno emozionato e divertito il pubblico, che ha potuto apprezzare anche le frittelle preparate da Marino Oliveri.

La presidente Simona Bellone, insieme alla giuria composta da Rosy e Gianfranco Brunasso, Marino Oliveri e Gilda Donolato, ha ringraziato artisti e pubblico per la partecipazione, dando appuntamento alla prossima edizione. Il bando sarà pubblicato in ottobre sul sito www.caarteiv.it, con un invito esteso anche alle scuole italiane dell’obbligo, per unire diverse generazioni nel segno della cultura.