Finale, il “Dona la Spesa” scolastico si supera: raccolti oltre 140 kg di materiale

Finale Ligure conferma ancora una volta la propria vocazione solidale. Sabato 13 settembre, nei locali del supermercato Coop, si è svolta l’edizione scolastica del “Dona la Spesa”, l’iniziativa di Coop Liguria dedicata alle famiglie maggiormente in difficoltà che, andando verso l’autunno, affrontano il rientro a scuola dei propri figli.

In poche ore sono stati raccolti 141 chili di articoli di cancelleria tra quaderni e quadernoni, penne, matite, colori, astucci, diari, pastelli, gomme e risme di carta.

L’iniziativa è stata realizzata con il supporto delle associazioni San Vincenzo e Croce Verde Finalborgo, insieme ai Soci Coop, sotto il coordinamento della Consulta del Volontariato finalese e con Caritas come capofila del progetto.

«È l’ennesima dimostrazione del grande cuore dei finalesi – sottolineano dalla Consulta – a cui va tutta la nostra gratitudine per questa nuova prova di generosità, insieme a Coop Liguria, sempre attenta e collaborativa nei confronti di queste iniziative».