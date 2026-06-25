Borgio Verezzi, street food e solidarietà per i 50 anni della Croce Bianca

Dal 3 al 5 luglio, in via Giacomo Matteotti a Borgio Verezzi, si terrà una manifestazione all’insegna del gusto e della solidarietà. In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione, la Pubblica Assistenza Croce Bianca Borgio Verezzi, in collaborazione con il Consorzio La Piazza, organizza infatti un importante evento di street food che animerà il centro cittadino con specialità gastronomiche, accompagnate da momenti di sensibilizzazione e formazione.

L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti per i cinquant’anni dell’associazione, fondata nel 1976 e da allora punto di riferimento fondamentale per il territorio. Da mezzo secolo la Croce Bianca garantisce infatti servizi essenziali alla comunità, operando quotidianamente nel soccorso sanitario di emergenza, nei trasporti ordinari, nei trasporti di organi, nell’assistenza sanitaria alle manifestazioni, nelle attività di protezione civile e nella formazione della popolazione alle manovre di primo soccorso.

Dietro l’attività dell’associazione si nascondono numeri importanti: ogni anno i mezzi della Croce Bianca percorrono oltre 130.000 chilometri e svolgono più di 5.000 servizi, tra emergenze sanitarie, trasporti per visite specialistiche, dialisi e terapie. Un impegno reso possibile grazie all’opera di volontari, dipendenti e ragazzi del Servizio Civile Universale, che donano complessivamente alla comunità decine di migliaia di ore di servizio.

Lo street food non sarà soltanto un’occasione per degustare specialità provenienti da diverse regioni e trascorrere alcune serate all’insegna del gusto, ma anche un momento di incontro tra la cittadinanza e il mondo del volontariato. Durante la manifestazione, i volontari della Croce Bianca saranno infatti presenti con attività dimostrative e momenti di sensibilizzazione dedicati alle manovre salvavita e al primo soccorso, permettendo ai visitatori di avvicinarsi a un settore tanto importante quanto spesso poco conosciuto.

"Ci auguriamo che questa manifestazione possa diventare un appuntamento fisso dell’estate di Borgio Verezzi – spiegano gli organizzatori – e che rappresenti non solo un momento di festa, ma anche un’occasione per far conoscere alla popolazione il lavoro svolto quotidianamente dai volontari e l’importanza della solidarietà e dell’impegno civico".

L’evento sarà inoltre un’opportunità per raccogliere fondi destinati al sostegno delle attività istituzionali della Croce Bianca, consentendo all’associazione di continuare a garantire servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze della popolazione.

Per tre giorni, quindi, Borgio Verezzi unirà sapori, divertimento e solidarietà in una manifestazione che vuole celebrare non soltanto un importante anniversario, ma soprattutto cinquant’anni di impegno al servizio della comunità.