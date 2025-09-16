Savona, ancora segnalazioni di ratti dai bidoni condominiali, in attesa del Consiglio comunale sui rifiuti

Dal quartiere di San Michele a quello di Santa Rita c’è poca distanza e lo scenario è lo stesso: bidoni condominiali con rifiuti a terra e ratti che scorazzano indisturbati. È un residente del quartiere di Santa Rita, questa volta, a riprendere la scena di alcuni roditori che si aggirano tra i cassonetti condominiali. Una situazione denunciata in più zone della città e che sembra diventare sempre più diffusa.

Singoli cittadini o gruppi di quartiere chiedono interventi urgenti: più controlli, disinfestazioni periodiche e soprattutto una gestione più efficiente della raccolta rifiuti, sottolineando che non si tratta solo di un problema di decoro urbano ma di una questione di salute pubblica.

Su questo tema c’era già stato un confronto tra Comune e Asl2, in seguito al quale l’azienda sanitaria ha comunque escluso l’ipotesi di un’emergenza da questo punto di vista.

Intanto c’è attesa per la convocazione del Consiglio comunale monotematico proprio sui rifiuti, richiesto dall’opposizione, al quale chiederanno di partecipare anche alcuni gruppi di cittadini e comitati.

Segnalazioni dei residenti parlano di avvistamenti quotidiani, soprattutto nelle ore serali, quando i roditori escono dai rifugi per cercare cibo tra i sacchi di immondizia lasciati a terra.