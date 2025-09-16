Savona, il Comitato Territoriale Villapiana La Rusca apre i "tavoli" su decoro, mobilità, cultura e sicurezza

Sono stati i locali della Generale APS di via San Lorenzo a ospitare ieri, 16 settembre, la prima assemblea del Comitato Territoriale di Villapiana-La Rusca. All’incontro hanno partecipato oltre un centinaio di persone, segno di un interesse diffuso per le questioni del quartiere.

Dopo una breve introduzione sul percorso che ha portato alla nascita del Comitato – sorto in maniera informale nel 2023 e poi strutturatosi con le elezioni del nuovo direttivo nello scorso giugno, alle quali avevano preso parte 291 iscritti – l’assemblea si è concentrata sull’organizzazione delle prossime attività.

Molte le proposte messe sul tavolo, che hanno fatto emergere alcune priorità comuni anche ad altri quartieri cittadini: Decoro Urbano, Mobilità, Cultura e Sicurezza . Su questi temi il Comitato ha deciso di avviare quattro gruppi di lavoro tematici, cui numerosi cittadini hanno già dato la propria disponibilità a partecipare, con l’obiettivo di trasformare idee e segnalazioni in azioni concrete per il quartiere.