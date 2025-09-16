Ok all’allargamento della giunta regionale, Vaccarezza (FI): "Voto contrario del Pd caso clamoroso di trasformismo geografico"

“Il voto contrario del Partito Democratico alla legge di modifica statutaria della Regione Liguria è un caso clamoroso di trasformismo geografico. A Roma, in Parlamento, il PD ha votato a favore della legge che, oltre a consentire alle Regioni fino a 2 milioni di abitanti di integrare le Giunte con due assessori in più, permette anche a una Regione governata dalla sinistra come la Puglia di mantenere invariato il numero dei consiglieri regionali. Invece a Genova, in Regione, dove è all’opposizione, il PD ha votato contro la legge regionale che di fatto recepisce quella nazionale. E’ la prova provata che quando una cosa al PD interessa direttamente è buona, quando al PD non interessa non è buona”. E’ quanto dichiara Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia.

“Avevo chiesto in aula al PD – prosegue Vaccarezza - non dico di votare a favore, ma almeno di astenersi, per non smentire così clamorosamente le scelte assunte a livello nazionale dal partito. Invece hanno votato contro. In fondo, anche contro se stessi”.