Varigotti, sabato 20 settembre lo "Swap Party": l'evento sul baratto che promuove la sostenibilità e il riuso

Il progetto Sfuso Diffuso ripropone anche quest’anno, a fine estate, l'undicesima edizione dello "Swap Party" presso la spiaggia "20Riviera" di Varigotti, stabilimento balneare noto per la sua attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. L'evento è fissato per sabato 20 settembre dalle ore 18.

L'ingresso sarà su offerta libera, e i partecipanti potranno scambiare vestiti, accessori, utensili per la cucina, biancheria per la casa, abbigliamento sportivo (no libri, no giocattoli), puliti e in ottimo stato. Nello stabilimento sarà allestita un’area dove poter lasciare un massimo di 10 articoli delle categorie sopra indicate e ricevere in cambio altrettanti buoni per scegliere nuovi articoli dall’area scambio. Gli oggetti inseriti nell’area scambio non saranno valutati in base a valore economico, lo scambio sarà solo numerico.

Il progetto vuole promuovere le buone pratiche dello scambiare abiti e oggetti usati, del ripararli, del dare loro una seconda vita, stimolando una maggiore consapevolezza nei consumi e favorendo un approccio positivo alla sostenibilità ambientale, coinvolgendo la comunità in un evento culturale e insieme di intrattenimento. L’iniziativa avrà anche come sempre una forte valenza solidale, grazie alla collaborazione con il Centro di Ascolto Caritas Vicaria del Ponente di Finale Ligure, a cui a fine evento verranno donati tutti gli oggetti e gli abiti rimasti.

Lo scambio avrà inizio alle h 18, con un omaggio ai primi 100 partecipanti, accompagnato da ciumba al mare, dj set e serata in spiaggia. E come ormai di tradizione, ci saranno anche le immancabili swap guru per dare tanti consigli di stile.

Durante l'evento saranno presenti Sorelle di Corpo e Lilac Centro Disturbi Alimentari, che proporranno un body talk tra specchio, abiti e cultura.

Sarà possibile lasciare anticipatamente gli articoli da scambiare presso la spiaggia 20Riviera contattando gli organizzatori al numero 3406354018 e indicando nome e cognome e numero di pezzi depositati.