Finalborgo: a Forte San Giovanni esperienze immersive, tra tecnologia, storia e paesaggio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), la più grande manifestazione culturale d’Europa coordinata dal Ministero della Cultura, Forte San Giovanni diventa protagonista di un fine settimana speciale che unisce storia, natura e innovazione.

“Architetture: l’arte di costruire” è la declinazione italiana del tema europeo “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”. Il tema invita a riscoprire e valorizzare gli stili, i materiali e i saperi che hanno modellato il paesaggio architettonico europeo, ma allo stesso tempo, guarda al presente, alle soluzioni innovative, alle nuove tecnologie sperimentate per rispondere alle istanze del contemporaneo.

Per l’occasione, la Direzione regionale Musei nazionali Liguria presenta “Forte Digitale: esperienze immersive, tra tecnologia, storia e paesaggio” (Digital Fort: Immersive Experiences between technology, history and landscape): due giorni di visite guidate, laboratori e attività che rendono la fortezza accessibile a tutti, dagli appassionati di storia agli amanti della natura, dai curiosi di tecnologia alle famiglie con bambini.

Il rilievo digitale del forte e il suo ’gemello digitale’ in 3D sono il punto di partenza per una diversa lettura della fortezza. Le nuove tecnologie come strumento per la gestione dei beni culturali, per approfondirne la conoscenza e per renderli più comprensibili per un’accessibilità ampliata.

I laboratori e le esperienze digitali saranno coordinati e seguiti dagli ingegneri e dagli architetti di Fabrica [lab.eu], società cooperativa della Spezia, che per la Direzione regionale Musei nazionali Liguria ha portato a termine la digitalizzazione di Forte San Giovanni. La visita al giardino sarà a cura dell’architetto paesaggista Simone Ottonello che per la Direzione ha progettato lo spazio verde del fossato. La Direzione musei Liguria con i suoi architetti ed esperti guiderà i partecipanti alla conoscenza della fortezza.

Evento speciale per architetti - Sabato 27 settembre dalle 10:00 alle 12:00 è previsto un evento formativo per gli architetti – Assalto tecnologico a Forte San Giovanni: il digitale abbatte le mura – a cura della Direzione regionale Musei nazionali Liguria con Fabrica [lab.eu] e in collaborazione l’Ordine degli Architetti della provincia di Savona (gratuito, 2 crediti formativi, iscrizioni sul portale servizi dell’ordine: https://gcfp.cnappc.it/). Verrà introdotto il tema della valorizzazione e della gestione di un bene culturale attraverso l’uso del digitale (rilievo laser scanner, acquisizione nuvole di punti, gemello digitale e tour virtuale).

Informazioni pratiche

Ingresso al Forte: € 3,00 intero | € 2,00 ridotto (18-25 anni) | gratuito under 18

Attività disponibili anche in lingua inglese

Tutte le attività sono gratuite

La visita al giardino non richiede biglietto di ingresso