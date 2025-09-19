Alstom, Ghiglia (Fiom Cgil Savona): "Assunzioni, formazione e stabilizzazione dei giovani priorità"

"Alstom è leader a livello mondiale nel settore dell’industria ferroviaria e, per lo stabilimento di Vado, si confermano prospettive positive in termini di carico di lavoro. Tuttavia, è previsto uno spostamento degli equilibri tra prodotti nuovi e attività di servizi legate alla manutenzione". Cosi commenta Cristiano Ghiglia della Fiom Cgil Savona.

"Il finanziamento del capannone è sostenuto anche da risorse pubbliche fortemente volute dal sindacato territoriale. Per questo riteniamo necessario e non più rinviabile definire una condivisione e sottoscrizione di intenti che confermi, anche per questo sito, l’obiettivo di generare lavoro di qualità, con assunzioni, formazione, sviluppo delle competenze e stabilizzazione dei tanti giovani oggi in forza con contratto di somministrazione", aggiunge.

"La Fiom e la Rsu sono pronte a fare la loro parte. L’auspicio è che lo sia anche l’azienda, che ha una grande responsabilità nei confronti del tessuto economico savonese", conclude.