Meteo, si entra in pieno autunno

Dopo le abbondanti piogge della notte il tempo rimarrà incerto causa presenza di una goccia fredda in quota per qualche giorno. Le temperature da oggi caleranno nettamente portandosi al di sotto delle medie da mercoledì e facendoci assaggiare i primi giorni di vero autunno.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 22 settembre

Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, in particolare sui settori alpini settentrionali e valle d'Aosta, dove continuerà a piovere con un'intensificazione dei fenomeni in serata. Altrove non sono previsti fenomeni significativi se non i residui della perturbazione appena passata sulla Liguria orientale in mattinata.

Le temperature sono ancora in media, anche se le messime già da oggi saranno influenzate dalla copertura nuvolosa, mantenendosi tra i 23 e i 25 °C.

Venti tra deboli e moderati in rotazione antioraria causa minimo di pressione in spostamento verso est. Venti orientali su pianure orientali, scirocco/libeccio su Liguria fino a localmente forti, deboli settentrionali su zone occidentali.

Da martedì 23 a venerdì 26 settembre

Il minimo di pressione in quota stazionerà per i prossimi giorni sulle nostre regioni, a causa di un anticiclone di blocco sull'Europa centrale. In generale non ci sarà maltempo diffuso, ma fenomeni irregolari intervallati da temporanei rasserenamenti. Molto difficile inquadrare le aree più interessate di altre, tuttavia le precipitazioni saranno più insistenti sui settori alpini settentrionali esposti alle correnti mediamente meridionali in quota, mentre le aree meridionali saranno più riparate.

Le temperature scenderanno sotto le medie del periodo soprattutto da mercoledì, con massime che difficilmente andranno oltre i 20 °C se non in Liguria, e minime che potranno scendere sotto i 10 °C con punte di 7/8 °C.

Tendenza weekend

Anche nel fine settimana potremo avere meteo variabile con fenomeni irregolari, ma è probabile anche una risalita delle temperature. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

