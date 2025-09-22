Loano, sul Monte Carmo c'è la seconda Festa dell'Alta Via

Dopo il successo della prima edizione, domenica 28 settembre sul Monte Carmo di Loano si terrà la seconda Festa dell'Alta Via, la manifestazione promossa dagli Amici del Carmo in collaborazione con il Gruppo Alpini di Loano ed il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.
I partecipanti si ritroveranno in mattinata alla baita sul Carmo. All'ora di pranzo, insieme agli Alpini della sezione di Loano, verrà servita dell'ottima polenta accompagnata dalle birre dell'agribirrificio Altavia.
Un'ottima occasione per trascorrere una giornata all'aria aperta godendo di ottimo cibo e dell'impareggiabile panorama che si può godere dal Carmo di Loano.
Per informazioni ed aggiornamenti (specie in caso di maltempo) è possibile contattare gli Amici del Carmo al numero 380.34.64.599 o inviare una mail all'indirizzo amicidelcarmo@gmail.com o visitare il sito www.amicidelcarmo.it.