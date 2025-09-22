Premio "Tre Caravelle", per l'edizione 2025 nuovo format: tutti gli spettacoli finalisti al CineTeatro Don Bosco di Varazze

Cambia format e si trasferisce su un unico palco il Premio Fita Liguria "Tre Caravelle", concorso regionale dedicato alle compagnie di teatro amatoriale. La prima edizione della rassegna teatrale, che vedrà in scena gli spettacoli finalisti della nona edizione del concorso, prenderà il via venerdì 26 settembre al CineTeatro Don Bosco di Varazze.

Con oltre 20 compagnie iscritte e una qualità elevata delle proposte, il lavoro della giuria è stato particolarmente difficile. A differenza degli anni precedenti, quando i giurati si spostavano per vedere gli spettacoli finalisti, l'edizione 2025 li riunirà tutti a Varazze, offrendo al pubblico un'occasione unica per scoprire il panorama teatrale ligure.

Il programma della rassegna si presenta vario e articolato, offrendo al pubblico cinque serate di teatro. Si parte venerdì 26 settembre alle ore 21:00 con la compagnia Uno sguardo dal Palcoscenico di Cairo Montenotte, che porta in scena "Il colpo della strega". Si prosegue sabato 27 settembre, sempre alle 21:00, con la compagnia genovese Quante Quinte e il loro spettacolo "Antigone". La prima settimana si conclude domenica 28 settembre alle 17:00, quando la compagnia Ramaiolo in Scena di Imperia presenterà "Cacelotti e Ciantafurche, L’Unificasion du Portu e d’Ineia", un'opera già premiata a livello nazionale.

La rassegna riprende sabato 4 ottobre alle ore 21:00 con "Pasta, amore e polizia" degli SpacciAttori di Sogni da Bordighera. L'evento si chiuderà domenica 5 ottobre alle 17:00 con la compagnia Nati da un sogno di Savona e il loro spettacolo "11 settembre, l’isola che accolse il mondo".

Al termine dell'ultima rappresentazione, è prevista la cerimonia di premiazione. Saranno assegnati i riconoscimenti per il Miglior spettacolo, il Miglior attore, la Migliore attrice, la Migliore Regia e il Miglior Allestimento.

La compagnia che si aggiudicherà il Premio "Tre Caravelle" 2025 rappresenterà la Liguria al prossimo Gran Premio Teatro Amatoriale (GPTA), un evento nazionale dove si sfideranno le migliori compagnie delle altre regioni italiane.