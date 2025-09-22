Fine vita, l'appello di Arboscello (Pd): “La Liguria si doti al più presto di una legge, come altre regioni”

“La Liguria si doti al più presto di una legge sul fine vita”.

Questo l'appello lanciato dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arboscello dopo il caso della persona che si è vista negata dall'Asl la richiesta (che ora risulterebbe in sospeso) di suicidio assistito e dopo la mobilitazione dell’associazione Luca Coscioni, che si è resa disponibile ad accompagnarla in Svizzera.

Un caso che, secondo il consigliere dem, “dimostra una volta di più quanto sia indispensabile applicare, anche nella nostra Regione, la sentenza della Corte costituzionale attraverso una legge organica”.

“Nella scorsa legislatura, come opposizioni in consiglio regionale abbiamo presentato una Proposta di legge affinché anche in Liguria si possa accedere alla morte volontaria assistita rispettando quella sentenza” continua, ricordando la bozza presentata a prima firma del collega Gianni Pastorino, ora capogruppo della Lista Orlando Presidente. “Si tratta di una misura indispensabile per dare tempi, regole certe e chiare uguali per tutti - spiega Arboscello - affinché le persone che soffrono in modo irreversibile non debbano aspettare mesi prima di avere una risposta”.

“È arrivato il momento di accelerare l’iter di approvazione e portare al più presto in aula per la discussione la Pdl. Come vicepresidente del consiglio regionale mi impegnerò affinché questo iter sia accelerato e anche la Liguria, come altre Regioni in Italia, si doti di una legge sul fine vita” chiosa il consigliere dem savonese.