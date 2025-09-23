Finale, l'Istituto Comprensivo prosegue il percorso di internazionalizzazione con Erasmus+

Il cammino dell'Istituto Comprensivo di Finale Ligure verso l'internazionalizzazione continua, con la conferma della partecipazione al programma Erasmus+. Questo importante traguardo è il risultato della visione pedagogica e della dedizione della dirigente uscente, la professoressa Cosimina Bencardino, che ha impostato il progetto e ne ha assicurato la prosecuzione.

Prima del suo trasferimento al Liceo Chiabrera di Savona, la dirigente Bencardino ha dato un'impronta decisiva a questo progetto, assicurandosi che il lavoro intrapreso potesse proseguire nel migliore dei modi.

Per il seminario tematico internazionale "Civic Engagement and EU values at the heart of new Erasmus+ projects" che si terrà a Cagliari dal 16 al 19 settembre 2025, la dirigente Bencardino ha scelto di delegare la partecipazione alla maestra Rosa Barone. Una scelta che premia l'impegno e la competenza della docente, chiamata a rappresentare l'istituto finalese in un contesto europeo di alto profilo. Il seminario si configura come una fondamentale occasione di crescita, offrendo alla scuola la possibilità di acquisire nuove metodologie e ispirazioni didattiche, con ricadute dirette sull'innovazione dei percorsi educativi offerti agli studenti.

La prosecuzione di questo cammino virtuoso è ora affidata alla nuova dirigente, Elisabetta Meloni, che darà continuità all'eredità lasciata portando avanti l'organizzazione del progetto Erasmus+. L'internazionalizzazione è un valore pedagogico che l'istituto ha abbracciato con l'iscrizione alla piattaforma eTwinning già lo scorso anno, ponendo le basi per una didattica che superi i confini locali.

Un percorso che riceve il pieno sostegno anche dall'Amministrazione comunale finalese, sempre attenta alle iniziative che promuovono la crescita del territorio. Il Sindaco Angelo Berlangieri, insieme all'intera Amministrazione e alla Vicesindaco e Assessore a Pubblica Istruzione e Cultura Maura Firpo, ha manifestato un costante interesse per le opportunità offerte da progetti come Erasmus+, riconoscendone il potenziale per lo sviluppo del contesto turistico e culturale della città.

L'internazionalizzazione della scuola è un asset strategico che contribuisce a formare cittadini del mondo e a proiettare Finale Ligure in una dimensione europea, consolidando il suo ruolo non solo come meta turistica, ma anche come eccellenza educativa.