Stella, donati dispositivi di protezione, gps e palmari alla protezione civile e al gruppo cinofilo di Albisola

Dispositivi di protezione individuale e strumenti utili alla ricerca persone come gps e palmari.

La donazione è stata effettuata sabato scorso in occasione delle celebrazioni per la nascita del Presidente Sandro Pertini davanti alla casa-museo natale dal gruppo Fera al gruppo AIB della Protezione Civile di Stella e al gruppo Cinofilo Volontari di Protezione civile "I Lupi di Albisola odv".

"È stata una bellissima giornata grazie anche ad Associazione AssoPertini che ha ospitato in apertura della manifestazione la.cerimonia di consegna" ha detto l'assessore Marco D'Aliesio.

I collari GPS e palmari sono capaci di monitorare l’amico a quattro zampe fino a 10 chilometri di distanza, sia che sia in campagna, tra le colline o immerso in un fitto bosco. In caso di emergenza i dispositivi utilizzano la tecnologia satellitare, con la possibilità di condividere la posizione con altri.