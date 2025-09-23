Varazze, riaperta dopo quasi tre mesi la scalinata di accesso al cimitero di Casanova

È stata riaperta e ripulita dopo due mesi e mezzo la scalinata di collegamento tra il cimitero e la piazza nella frazione di Casanova a Varazze.

"Sarà così nuovamente percorribile in sicurezza e nel giusto decoro - dice il Sindaco Luigi Pierfederici - Contestualmente è stata messa in sicurezza la cappella che ha subito il crollo della copertura: per il suo ripristino sarà necessario procedere con le progettazioni e le autorizzazioni previste soprattutto in merito ai vincoli persistenti sulla stessa".

Lo scorso fine giugno erano state affidate le progettazioni e gli interventi provvisori necessari.

Aveva espresso preoccupazione e critiche il consigliere di minoranza di Varazze Domani Giacomo Robello.