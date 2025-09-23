Autoarticolato perde il controllo e finisce su un fianco: incidente in A10 tra Arenzano e Varazze

I vigili del fuoco con la squadra di Multedo sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 15.30 per un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A10, fra Arenzano e Varazze in direzione Savona.

Il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la sua corsa su un fianco.

I vigili del fuoco genovesi hanno così provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area.

Sul posto è giunta anche la polizia stradale per i rilievi del caso, i sanitari del 118 e la Croce Oro di Sciarborasca che ha trasportato l'autista, uscito autonomamente dal mezzo, in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Evangelico di Genova Voltri.

Il personale di Autostrade si è occupato di regolare la viabilità.

Il traffico autostradale è stato rallentato per alcune ore ma non bloccato.