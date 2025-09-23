 / Cronaca

Cronaca | 23 settembre 2025, 19:41

Dego ancora sott’acqua: il paese fa la conta dei danni dopo l’alluvione

Una decina di frane in tutto il territorio, diversi allagamenti e alcune famiglie rimaste isolate per diverse ore

Frana in località Martinetto

Ancora una volta il maltempo ha colpito duramente il Comune di Dego. Le forti piogge cadute tra il 21 e il 22 settembre hanno provocato allagamenti diffusi e frane, causando gravi danni a case, attività commerciali e infrastrutture.

Come già accaduto nell’ottobre 2024, la zona industriale lungo la provinciale 29 è stata sommersa dall’acqua, nonostante alcune aziende avessero installato autonomamente paratie di protezione. Proprietari e dipendenti si sono messi subito al lavoro per liberare i capannoni dal fango. In località Porri, invece, alcune famiglie sono rimaste isolate per diverse ore a causa di uno smottamento.

Neppure il centro del paese è stato risparmiato. Diversi negozi sono stati allagati a causa del reticolo idrico che passa dietro la chiesa. Nonostante la recente pulizia effettuata dal Comune, la portata eccezionale dell’acqua ha trascinato detriti, intasato cunette e provocato esondazioni, con oltre un metro d’acqua che ha invaso alcune attività commerciali.

“Abbiamo una decina di frane su tutto il territorio – ha dichiarato il vicesindaco Corrado Ghione –. Il campo sportivo, per l’ennesima volta, è stato devastato. Molte cantine e garage sono stati allagati, soprattutto in località Gallaro, dove l’esondazione del rio Pollovero ha trascinato numerosi detriti nonostante gli interventi di pulizia a monte, in zona Martinetto, e nei canali sotterranei. Purtroppo alcuni animali, tra cui conigli e galline, sono annegati e diverse auto nei garage sono state sommerse dall’acqua”.

Ghione ha voluto ringraziare i vigili del fuoco e la Protezione civile regionale, che hanno inviato diverse unità in supporto alla comunità, e la Pro Loco, che si è attivata per garantire pasti ai volontari impegnati nell’emergenza.

Fortunatamente, rispetto a un anno fa, l’area colpita è stata più circoscritta: in località Santa Giulia, ad esempio, le piogge sono state molto più contenute.

Graziano De Valle

