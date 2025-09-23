Pietra Ligure piange Afra Giulia Valetti, storica commerciante del centro

Pietra Ligure piange la scomparsa di Afra Giulia Valetti, vedova Iacoponi, venuta a mancare all’età di 94 anni. Figura molto conosciuta e stimata in città, aveva legato il proprio nome al negozio di abbigliamento di via Garibaldi, aperto nel 1962 e divenuto nel tempo un punto di riferimento per intere generazioni di pietresi.

Numerose le testimonianze di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore.

Il Santo Rosario sarà recitato martedì 23 settembre, alle ore 18, presso la camera mortuaria dell’Ospedale Santa Corona. I funerali si terranno mercoledì 24 settembre, alle ore 15, nella Parrocchia di Nostra Signora del Soccorso a Pietra Ligure.

Afra Giulia Valetti lascia i figli Eugenio e Germana, la nuora Rosella, i nipoti Debora con Renè e il piccolo Andrea, Francesca, Giulia e Francesca, la cognata Ida, i nipoti Mariagrazia e Claudio oltre a parenti e amici tutti.