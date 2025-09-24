Oscar Green 2025, ad Albenga la finale interregionale

Si è svolta ieri, martedì 23 settembre, ad Albenga, la finale interregionale degli Oscar Green 2025, il premio promosso da Coldiretti e Giovani Impresa per valorizzare le idee innovative dei giovani agricoltori. Per la prima volta nella storia del concorso, giunto alla sua diciannovesima edizione, le regioni Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta hanno condiviso un’unica serata, celebrando il talento e l’impegno delle nuove generazioni del settore primario.

Il tema scelto per quest’anno è stato “Intelligenza Naturale”, a sottolineare come l’agricoltura giovanile sappia unire innovazione, sostenibilità e radicamento nei territori. A fare gli onori di casa e ad aprire l’evento sono stati il Delegato provinciale e regionale di Giovani Impresa Marco Ascheri e il Sindaco della città di Albenga Riccardo Tomatis.

“Accogliere ad Albenga la prima finale interregionale di Oscar Green”, sottolinea Marcello Grenna, Presidente di Coldiretti Savona, “è stato motivo di grande orgoglio per la nostra Federazione. Albenga rappresenta uno dei simboli più vivi dell’imprenditorialità agricola ligure, un territorio capace di unire tradizione e innovazione, e aver portato qui tre regioni insieme ha dato ancora più valore all’evento. È stato un riconoscimento alla nostra terra e al lavoro quotidiano di chi la rende fertile di futuro”.

A fargli eco Antonio Ciotta, Direttore di Coldiretti Savona: “Oscar Green non è solo una premiazione, ma un momento in cui i giovani ci ricordano che l’agricoltura può e deve essere protagonista di nuove sfide. Aver ospitato Piemonte e Valle d’Aosta nella nostra provincia ha dimostrato come la collaborazione sia la chiave per crescere e affrontare i cambiamenti. I nostri giovani hanno messo in luce ancora una volta l’importanza dell’intelligenza naturale: quella che nasce dalla collaborazione e dalla capacità di innovare senza perdere le proprie radici”.

Per la Liguria sono stati premiati Mikaela Fazio nella categoria “Coltiviamo Insieme”, l’Azienda Agricola Delfino nella categoria “+Impresa”, Michele Gasco con il riconoscimento “Campagna Amica – Custode di Biodiversità” e Mattia Biasi con il premio “Impresa Digitale e Sostenibile”. Le premiazioni hanno coinvolto anche i giovani imprenditori di Piemonte e Valle d’Aosta, con menzioni speciali che hanno valorizzato la capacità di fare rete, innovare e comunicare l’agricoltura.

La serata si è conclusa con un momento conviviale che ha riunito partecipanti e organizzatori in un clima di festa, suggellando l’unione tra tradizione e innovazione, mare e montagna, tre territori diversi ma complementari.