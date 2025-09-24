Savona, nella chiesa del Santuario officiata la messa della Guardia di Finanza dedicata a San Matteo (FOTO)

Questa mattina al Santuario di Nostra Signora di Misericordia a Savona il Vescovo Calogero Marino ha officiato la celebrazione eucaristica dedicata a San Matteo, Apostolo ed Evangelista, Santo Patrono della Guardia di Finanza.

Alla cerimonia hanno partecipato il Colonnello, Comandante provinciale della guardia di finanza di Savona Aldo Noceti che ha accolto il Prefetto Carlo De Rogatis, il Questore Giuseppe Mariani, il neo Comandante provinciale dei carabinieri, il Colonnello Augusto Ruggeri, il Comandante Capitano di Vascello della Capitaneria di Porto Matteo Lo Presti, il Comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Di Maria, il comandante della polizia locale Igor Aloi, la Sostituto Procuratore della Repubblica Chiara Venturi, la presidente del Tribunale Lorena Canaparo, il sindaco di Savona Marco Russo, il Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e altre autorità.

Dopo la lettura della preghiera del finanziere è intervenuto il Comandante Noceti.

Le Fiamme Gialle traggono le proprie origini nel 1774 dalla Legione Truppe Leggere e fu istituita nel 1862 come Corpo delle Guardie Doganali del Regno d'Italia. Il Comando Generale è presente a Roma nella Caserma Piave, dove si trova anche il Museo Storico, che raccoglie i cimeli del corpo.

Il Santo Patrono della guardia di finanza, San Matteo, viene celebrato il 21 settembre.

San Matteo è stato dichiarato Santo Patrono della Guardia di Finanza nel 1934 dal Cardinale Eugenio Pacelli, il futuro Papa Pio XII, con l’auspicio che tutti i Finanzieri potessero unire l’esercizio puntuale del dovere nei confronti dello Stato alla fedele sequela di Cristo.