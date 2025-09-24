Carcare, alluvionata la sede di Ambulanze Veterinarie Italia: il Canile di Savona lancia una raccolta fondi

L’alluvione che ha colpito la Val Bormida tra la notte del 21 e 22 settembre ha devastato anche la sede di Ambulanze Veterinarie Italia a Carcare. Il capannone e l’officina sono stati sommersi dall’acqua, due ambulanze sono state trascinate via dalla piena e altre due sono rimaste gravemente danneggiate.

Nonostante tutto, i volontari non si sono fermati: già quella stessa notte hanno effettuato quattro interventi di soccorso per animali in difficoltà, dimostrando quanto sia fondamentale il loro lavoro per chi ama gli animali.

Per sostenerli concretamente, il Canile di Savona ha avviato una raccolta fondi. Chiunque voglia dare una mano può effettuare un bonifico con causale “Aiuto per ambulanze veterinarie” sul conto intestato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Savona, IBAN IT87J0538710610000047329452.

Ogni contributo, anche piccolo, farà davvero la differenza in questa emergenza, aiutando i volontari a continuare il loro prezioso lavoro e a non lasciare soli gli amici animali di Ambulanze Veterinarie Italia.