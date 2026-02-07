Tragedia a Borghetto S. Spirito: donna trovata senza vita sulla spiaggia

Dalle prime informazioni raccolte, ancora tutte da confermare, la donna sarebbe stata vista seduta su una panchina nella piazzetta affacciata sul mare. In quegli stessi momenti, nella zona sarebbe comparso anche un daino sceso dalle alture circostanti, elemento che ha attirato l’attenzione di alcuni presenti.

In un secondo momento la donna si sarebbe spostata verso l’area degli scogli. È proprio lì che, poco dopo, si sarebbe verificato l’episodio fatale.

Gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi per chiarire l’accaduto: non si esclude né un gesto volontario né la possibilità di una caduta accidentale. Gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione le ultime fasi della vicenda e fare piena luce sulle cause della morte.

Secondo quanto trapelato, la donna non avrebbe avuto con sé i documenti e pertanto il suo riconoscimento attualmente risulta complicato.