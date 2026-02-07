Incendio in un’abitazione di Calizzano, coinvolta un'anziana: troppo gravi le ferite, muore a Villa Scassi

Dramma ieri sera (venerdì 6 febbraio) in un’abitazione di via Garibaldi a Calizzano, dove poco dopo le 20 si è verificato un incendio che ha coinvolto Graziella Barberis, 83 anni.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Cairo e di Finale sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme, mentre i volontari della Croce Verde di Murialdo hanno prestato soccorso all'anziana donna, che versava in condizioni critiche. In prima battuta ad accorgersi del rogo i vicini e ad intervenire sono stati alcuni cittadini che hanno cercato di liberare la stanza dal fumo.

Per trasportarla rapidamente in ospedale con non poche difficoltà a causa delle condizioni meteo, è stato richiesto l’elisoccorso: la paziente è stata quindi trasferita d’urgenza in codice rosso al Villa Scassi di Sampierdarena. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta poche ore dopo l’arrivo.

Le cause del rogo sono ancora ignote e sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Del tragico accaduto è stata informata la Pubblico Ministero Elisa Milocco.

La donna era molto conosciuta e benvoluta nel paese, la figlia ha un'attività nel paese valbormidese.

"Era una persona molto amata, una parte della comunità che ricorderemo con affetto e da sindaco dico che sono orgoglioso per la reazione e per tutte le persone che sono intervenute per prestare i primi soccorsi e assistere i soccorritori che arrivavano anche se purtroppo l'esito è stato della tragedia" le parole del primo cittadino di Calizzano Pierangelo Olivieri.