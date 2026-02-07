Savona, inseguito dalla Darsena viene preso a bottigliate in testa in via Pietro Giuria: ferito un 21enne

Si verifica un'aggressione in via Pietro Giuria a Savona e scatta l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

Un gruppo di giovani avrebbe inseguito dalla Darsena un 21enne sceso in riviera con degli amici da Mondovì e nella zona del mercato civico è stato colpito alle spalle con diverse bottigliate in testa.

Sul posto immediato l'intervento del l'automedica del 118 e di un'ambulanza della Croce Bianca di Savona che ha trasportato il giovane con due feriti gravi in testa in codice giallo all'ospedale San Paolo.

La squadra volanti della polizia è intervenuta insieme ai carabinieri e alla polizia locale e si sta occupando delle indagini del caso con la squadra mobile

Non sono ancora chiare le motivazioni dell'aggressione.