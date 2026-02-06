Pietra Ligure, scontro auto-moto sulla via Aurelia: soccorsi mobilitati

È scattato poco prima delle 17.00 l’allarme per un incidente stradale avvenuto lungo la via Aurelia a Pietra Ligure, nei pressi della stazione ferroviaria. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un’auto e uno scooter: il conducente del mezzo a due ruote è caduto violentemente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica e i militi della Pubblica Assistenza Pietra Soccorso, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona.

La polizia locale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.