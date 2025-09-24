Savona, prima edizione del Festival dell’Abitare: dal 2 al 4 ottobre riflessioni e confronti in piazza Sisto

Dal 2 al 4 ottobre Savona ospita la prima edizione di “Cardini – Festival dell’Abitare tra Terra e Mare”, un evento voluto dal Comune di Savona e dedicato al tema dell’abitare, dell’inclusione e dei nuovi modelli di convivenza che da più di un anno e mezzo vengono trattati all'interno della Consulta per la Casa.

A organizzare è l’associazione Teatro 21 nell’ambito del progetto “Accoglienza che cura 2”. Il festival è finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo, con il contributo della Fondazione De Mari.

“Cardini” è un momento di riflessione e confronto sull’housing sociale, il co-living, il co-housing e il rapporto tra spazio abitativo e spazio pubblico, in vista della nascita nei prossimi mesi dell’Agenzia Sociale per l’Abitare (ASA) di Savona e di altre azioni che stiamo mettendo a punto e condividendo con i soggetti della Consulta per la Casa.

L’evento precede la Giornata mondiale dell’habitat promossa dalle Nazioni Unite che si celebra ogni primo lunedì di ottobre.

Il cuore della manifestazione sarà piazza Sisto IV, dove verrà allestita una “casetta” simbolica decorata dal collettivo artistico Fiammiferi che sarà il luogo in cui si svolgeranno momenti di incontro, laboratori e talk sulle varie tematiche di “Cardini”.

Il programma prevede anche proiezioni cinematografiche al Nuovo Film Studio, laboratori didattici, una caccia al tesoro interattiva per scoprire la città da prospettive nuove e momenti di approfondimento con esperti come Andrea Staid, antropologo e scrittore.

“Il tema dell'abitare è un tema molto complesso e ricco di innumerevoli sfaccettature che la nostra Amministrazione da più di un anno e mezzo affronta anche all'interno della Consulta per la Casa, ad esempio, con il progetto “L'Accoglienza che Cura”. Con questo festival, non solo mettiamo in luce tutti questi aspetti e le varie azioni che abbiamo messo in piedi, ma cerchiamo anche di coinvolgere la cittadinanza, perché l’abitare non è solo una questione di spazi fisici, ma riguarda anche il modo in cui viviamo insieme, costruiamo relazioni e reti di sostegno”, sottolinea l’assessore al Welfare e Comunità, Riccardo Viaggi.

IL PROGRAMMA

Il Festival “Cardini” si sviluppa in tre giornate e prevede eventi diffusi in vari luoghi della città,

collegati da una segnaletica dedicata che valorizzerà i percorsi urbani e i “luoghi dell’abitare”.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla cittadinanza. Info (e prenotazioni, dove necessario) sul sito www.cardinifestival.it)

Giovedì 2 ottobre

Ore 15.00 – Piazza Sisto IV

A fianco dei cittadini: apertura dello stand informativo in previsione dell'apertura dell’Agenzia Sociale per l’Abitare. Lo spazio raccoglie anche materiale informativo delle varie associazioni che costituiscono la rete “Accoglienza che cura 2”

Ore 16.00 – Spazio Futura Cantiere Plurale (Palazzo della Rovere)

Giovani sguardi sull’abitare: inaugurazione di esposizioni e proiezioni dedicate al tema

Ore 18.00 – Piazza Sisto IV

Inaugurazione della Caccia al tesoro cittadina interattiva, ideata da Emanuele Briano e Alessandro Ciceri (Associazione Atlantide Giochi Savona) che parte da piazza Sisto. Tale iniziativa resterà disponibile e accessibile tramite QR code per tutta la durata del festival

Ore 21.00 – Nuovo Filmstudio

Proiezione del film “Tutto in un giorno”, con dibattito finale

Venerdì 3 ottobre

Ore 15.30-19.30 – Piazza Sisto IV

Momenti di confronto e dibattito con enti, associazioni di categoria e cittadini su tre grandi tematiche:

Abitare concretamente

Cercando soluzioni insieme

Abitare il mondo con l’antropologo Andrea Staid Al termine, aperitivo finale in piazza.

Ore 21.00 – Piazza Sisto IV

Una notte senza tetto: un focus sulla tematica molto complessa dei senza fissa dimora con racconti e testimonianze di chi vive in strada. Durante la serata incontro informale con gli operatori dell'unità di strada, progetto nato nell'ambito del Patto di sussidiarietà per la realizzazione di interventi a favore dei soggetti a rischio esclusione che il Comune, insieme con Caritas, Croce Rossa Italiana, Arci, Coop Solida, svolge sul territorio. L’incontro sarà condotto da Alessandro Bricco, antropologo e responsabile dell’accoglienza notturna e dell’unità di strada

Sabato 4 ottobre

Ore 10.00 – Piazza Sisto IV

Seconda edizione guidata della Caccia al tesoro urbana, a cura dei volontari di Teatro 21

Ore 10.30 – Libreria Feltrinelli, via Astengo

Presentazione del libro “Essere Natura” di Andrea Staid, con la conduzione di Alessandro Bricco

Ore 15.30 – Pinacoteca Civica

Didattica dell’Abitare: incontro rivolto a insegnanti ed educatori per condividere progetti, laboratori e materiali dedicati al tema dell’abitare, con interventi di professionisti e realtà educative savonesi. È richiesta iscrizione.