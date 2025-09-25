Assonautica Savona porta i nodi marinari al Salone Nautico di Genova

Assonautica Savona ha preso parte domenica 21 settembre al Salone Nautico 2025 di Genova, portando la propria esperienza nel campo delle Arti Marinare e, in particolare, dei nodi marinari. Presente presso lo stand di Assonautica Genova, l’associazione ha suscitato grande interesse tra i visitatori, attratti dalla possibilità di imparare nuove tecniche e approfondire le proprie conoscenze.

I membri del Gruppo Arti Marinare di Assonautica si sono distinti per professionalità e dedizione, offrendo dimostrazioni pratiche e momenti di formazione teorica sulla realizzazione dei nodi marinari. Le attività hanno riscosso notevole curiosità e apprezzamento da parte di un pubblico eterogeneo, che ha seguito con entusiasmo le spiegazioni e gli esercizi proposti.

I numerosi riconoscimenti ricevuti testimoniano il successo dell’iniziativa di Assonautica Savona al Salone Nautico di Genova. Grazie alla passione e alla competenza dei suoi membri, il gruppo ha contribuito a rendere l’evento ancora più coinvolgente e ricco di spunti per tutti gli amanti del mare e della nautica.