25 settembre 2025

Il Comitato Territoriale: "Alassio non avrà più una stazione, ma solo una fermata"

"Non si fermeranno più gli Intercity e, se previsti, neanche i convogli internazionali"

"Che direbbero gli Hambury, che molto fecero per lo sviluppo di Alassio, alla notizia che la città non avrà più un’efficiente stazione dove si fermavano tutti i treni, ma solo una fermata? Fermata o stazione: quale differenza? Una stazione, come quella progettata per Bastia, ha almeno due binari per senso di marcia, dove è prevista la sosta di tutti i treni; invece, nella fermata è prevista solo la sosta dei regionali". 

Ad affermarlo è il Comitato Territoriale, che aggiunge: "Alassio, oltre ad avere una stazione a 23,30 metri, interrata, con ben quattro rampe di scale mobili — sperando che funzionino meglio di quelle della stazione di Sanremo — non avrà più la possibilità di vedere fermare treni Intercity e, tantomeno, se previsti, i convogli internazionali". 

"Sicuramente, al tempo degli Hambury i collegamenti erano maggiori di quelli previsti domani, con la nuova “buncherstazione” in progetto", concludono dal Comitato Territoriale.

