Il Comitato Territoriale: "Alassio non avrà più una stazione, ma solo una fermata"

"Che direbbero gli Hambury, che molto fecero per lo sviluppo di Alassio, alla notizia che la città non avrà più un’efficiente stazione dove si fermavano tutti i treni, ma solo una fermata? Fermata o stazione: quale differenza? Una stazione, come quella progettata per Bastia, ha almeno due binari per senso di marcia, dove è prevista la sosta di tutti i treni; invece, nella fermata è prevista solo la sosta dei regionali".

Ad affermarlo è il Comitato Territoriale, che aggiunge: "Alassio, oltre ad avere una stazione a 23,30 metri, interrata, con ben quattro rampe di scale mobili — sperando che funzionino meglio di quelle della stazione di Sanremo — non avrà più la possibilità di vedere fermare treni Intercity e, tantomeno, se previsti, i convogli internazionali".

"Sicuramente, al tempo degli Hambury i collegamenti erano maggiori di quelli previsti domani, con la nuova “buncherstazione” in progetto", concludono dal Comitato Territoriale.