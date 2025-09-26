Viabilità ripristinata sulla Sp 490: torna il doppio senso sul Colle del Melogno

Si sono conclusi i lavori di asfaltatura lungo la Sp 490 del Colle del Melogno, con la conseguente rimozione del semaforo che, da settimane, regolava il senso unico alternato. La strada torna così completamente percorribile in entrambi i sensi di marcia.

L’intervento si era reso necessario a seguito dei fenomeni emergenziali che, lo scorso 13 luglio, avevano colpito il quadrante sud-occidentale della provincia di Savona, con particolare intensità nell’entroterra finalese. Subito dopo l’evento, erano stati avviati, nell’immediato, i lavori in somma urgenza, garantendo in pochi giorni una prima riapertura provvisoria a senso unico alternato.

Le piogge torrenziali avevano, infatti, innescato un imponente crollo di roccia dal versante a monte: circa 100 metri cubi di detriti, tra terra e pietre, avevano invaso la carreggiata, ostruendola per metà. Le reti paramassi ad alta resistenza già presenti avevano contenuto il rischio di cedimenti improvvisi, ma non avevano potuto evitare completamente il riversamento dei materiali.

L’opera di messa in sicurezza, dal valore complessivo di 215 mila euro, ha interessato vari ambiti d’intervento. Dopo le delicate operazioni di disgaggio e la posa di nuove reti di protezione, si è proceduto con la chiodatura del versante, finalizzata al suo riprofilamento e alla definitiva stabilizzazione del pendio. Completati anche i lavori di regimentazione delle acque meteoriche, si è infine giunti all’asfaltatura del tratto interessato.