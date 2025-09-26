 / Cronaca

Cronaca | 26 settembre 2025, 18:50

Savona, tamponamento in Corso Vittorio Veneto: traffico in tilt alle Fornaci

Coinvolte due auto, a pochi metri dal Giardino Serenella. Non gravi le conseguenze per gli occupanti dei mezzi

Non c'è, fortunatamente, stata alcuna grave conseguenza per gli occupanti di due auto coinvolte nel tardo pomeriggio odierno in un tamponamento avvenuto a Savona, nel quartiere delle Fornaci.

Il sinistro, verificatosi intorno alle 18 in Corso Vittorio Veneto, a pochi metri dal Giardino Serenella, ha visto scontrarsi due automobili, dirette entrambe verso ponente.

Sul posto si sono recati i militi della Croce Bianca di Savona, con due ambulanze. Solo una persona ha necessitato di cure, col trasporto al pronto soccorso del San Paolo in codice giallo e condizioni non preoccupanti.

A chiarire la dinamica dell'impatto ed eventuali responsabilità sono stati i carabinieri, impegnati anche a regolare il traffico che ha subito consistenti ripercussioni in zona in entrambi i sensi di marcia.

Redazione

