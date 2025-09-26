Savona, tamponamento in Corso Vittorio Veneto: traffico in tilt alle Fornaci

Non c'è, fortunatamente, stata alcuna grave conseguenza per gli occupanti di due auto coinvolte nel tardo pomeriggio odierno in un tamponamento avvenuto a Savona, nel quartiere delle Fornaci.

Il sinistro, verificatosi intorno alle 18 in Corso Vittorio Veneto, a pochi metri dal Giardino Serenella, ha visto scontrarsi due automobili, dirette entrambe verso ponente.

Sul posto si sono recati i militi della Croce Bianca di Savona, con due ambulanze. Solo una persona ha necessitato di cure, col trasporto al pronto soccorso del San Paolo in codice giallo e condizioni non preoccupanti.

A chiarire la dinamica dell'impatto ed eventuali responsabilità sono stati i carabinieri, impegnati anche a regolare il traffico che ha subito consistenti ripercussioni in zona in entrambi i sensi di marcia.