A Savona il convegno "Territori, fonti e ricerca storica"

Il 27 settembre presso la Sala Rossa del Comune di Savona dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il convegno storico dal titolo "Territori, fonti e ricerca storica. Le nuove frontiere".

La Società Savonese di Storia Patria in occasione del proprio CXL di fondazione ha invitato le istituzioni di Storia Patria liguri e piemontesi, l’Università di Genova e altri organismi culturali ad una comune riflessione sul senso ed il valore odierno della ricerca storica, dell’interdisciplinarità e della necessità di costituire reti di dialogo e di progettazione.

Si tratterà di un utile confronto fra i sodalizi volto a porre al centro i diversi oggetti di interesse ma anche necessario per costruire futuri comuni progetti.

Le relazioni confluiranno poi in un volume miscellaneo di Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria previsto nel primo trimestre del 2026.