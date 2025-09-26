 / Eventi

A Savona il convegno "Territori, fonti e ricerca storica"

Il 27 settembre con inizio alle ore 9 presso la Sala Rossa del Comune

Il 27 settembre presso la Sala Rossa del Comune di Savona dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il convegno storico dal titolo "Territori, fonti e ricerca storica. Le nuove frontiere". 

La Società Savonese di Storia Patria in occasione del proprio CXL di fondazione ha invitato le istituzioni di Storia Patria liguri e piemontesi, l’Università di Genova e altri organismi culturali ad una comune riflessione sul senso ed il valore odierno della ricerca storica, dell’interdisciplinarità e della necessità di costituire reti di dialogo e di progettazione.

Si tratterà di un utile confronto fra i sodalizi volto a porre al centro i diversi oggetti di interesse ma anche necessario per costruire futuri comuni progetti.

Le relazioni confluiranno poi in un volume miscellaneo di Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria previsto nel primo trimestre del 2026.                             

