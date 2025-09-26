Stella contro la guerra in Palestina, approvato un ordine del giorno per la cessazione delle ostilità

Rappresentare al Governo la volontà dei cittadini di Stella per la cessazione delle ostilità nella striscia di Gaza oltre alla sospensione dei trasporti di materiale bellico, la sospensione dei rapporti commerciali con Israele e il rispetto dei diritti umanitari fondamentali.

Proprio nel giorno del compleanno del Presidente Sandro Pertini ieri è stato presentato e approvato all'unanimità un ordine del giorno a favore del popolo palestinese. Come sta avvenendo in altri comuni italiani impegnando il Sindaco Andrea Castellini, la giunta e il consiglio a farsi promotore con Palazzo Chigi.

La richiesta è stata formalizzata ad Anpi lo scorso agosto.

"L’approvazione é stata unanime, ottenendo l’appoggio sia della maggioranza che della minoranza. È una piccola goccia, che poco potrà fare, ma che ci permette di mandare un segnale, di schierarci dalla parte di chi ha bisogno e di far vedere che Stella, come già é stato dimostrato altre volte, è presente ed umana - dice il presidente dell'Anpi di Stella Stefano Crescione - É una piccola goccia, ma tante gocce possono formare, fiumi, mari, oceani. Ringraziamo il sindaco e il consiglio comunale per aver accolto a pieni voti la nostra proposta, mandando un messaggio importante a tutta la comunità stellese e non solo".

"Prendo l’impegno di essere, come consiglio di Stella, una goccia di tante altre che si accodino a questo piccolo gesto e che proseguano la richiesta che vengano definitivamente sospese le ostilità a Gaza" ha commentato il Sindaco Andrea Castellini.