A Savona lo sport incontra la beneficenza col torneo di padel “Insieme per Ivan”

Una giornata di sport che diventa gesto concreto di solidarietà. Domenica 12 ottobre, a partire dalle ore 9.00, presso i campi del BOCA Padel di Savona, si terrà il “Torneo di Padel – Insieme per Ivan”, organizzato dal Lions Club Savona Torretta con la collaborazione dei giovani Leo Club Savona Torretta.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: devolvere l’intero ricavato a sostegno delle cure di Ivan Romano, raccogliendo fondi attraverso la partecipazione al torneo e le iscrizioni degli appassionati.

«Il Padel è oggi uno sport inclusivo e di grande socialità - afferma il presidente del Lions Club Savona Torretta, Roberto Rosa - abbiamo voluto trasformarlo in un’occasione per fare del bene, dimostrando ancora una volta che la comunità savonese sa unirsi quando serve».

La formula del torneo prevede coppie gender free e si svolgerà lungo l’intera giornata con gironi, ottavi a tempo, quarti e turni successivi ai set. La quota di partecipazione è di 30€ a persona e ai partecipanti sarà offerto un pranzo a buffet.

«Fondamentale il supporto del BOCA Padel, che ospita l’evento, e dei partner che hanno creduto fin da subito nell’iniziativa: Nuova Savona 2000 Assicurazioni, Confcommercio Academy, AC Motors Savona, Avvera – Gruppo Credem – Agenzia Bogliacino Laura di Savona. Grazie al loro contributo, la giornata potrà unire sportivi, famiglie e cittadini in un’unica grande partita della solidarietà» concludono gli organizzatori