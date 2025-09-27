Più sicurezza contro alluvioni e piene: cinque Vigili del Fuoco savonesi diventano specialisti fluviali

Cinque nuovi operatori del comando di Savona sono appena rientrati da un’intensa esperienza formativa che potrà fare la differenza nelle prossime emergenze. Si è infatti concluso il corso di Soccorso Fluviale Alluvionale (SFA), al quale hanno partecipato nove Vigili del Fuoco liguri: tra loro quattro provenienti dalla sede centrale di Savona e uno dal distaccamento di Albenga. Tutti hanno superato con successo gli esami finali.