Anche il Movimento Indipendenza all'incontro pubblico di Pietra Ligure sullo spostamento a monte della ferrovia

Il Movimento Indipendenza (partito di destra sociale, sovranista e identitario di cui è Segretario Nazionale l'on. Gianni Alemanno), parteciperà all'incontro pubblico sul tema dello spostamento a monte e raddoppio della ferrovia che si svolgerà a Pietra Ligure sabato 27 settembre 2025 alle ore 17 presso la sede dell'Associazione Pietra Libera e Val Maremola in Corso Italia,12

"Se il progetto di spostamento a monte nella tratta ferroviaria tra Andora e Finale (che continua a essere chiamato impropriamente raddoppio perché si tratta di una totale variante di tracciato) verrà realizzato, significherà un disastro per la mobilità ferroviaria nel Ponente e in tutta la Liguria. Basta prendere come esempio lo spostamento nella tratta San Lorenzo al Mare-Andora che ha determinato un’isolamento definitivo per importanti località rivierasche con la perdita della stazione e la realizzazione di poche stazioni del tutto decentrate, peggiorando la vita degli studenti e dei lavoratori pendolari e rendendo residuale il trasporto ferroviario", afferma Fabrizio Marabello, membro della Direzione Nazionale e coordinatore di Savona e provincia del Movimento Indipendenza e che sarà presente al dibattito.

"Ribadiamo, pertanto, la nostra contrarietà alla realizzazione di quest'opera inutile e costosa. Per quanto riguarda il tratto che va da Finale a Loano la miglior soluzione è quella di passare in sotterranea. Da Loano ad Albenga esiste già il doppio binario mentre da Albenga ad Andora c’è da aggiungere un binario a quello esistente, mantenendo le fermate di Alassio e Laigueglia per garantire agli utenti il servizio necessario. Le stazioni potrebbero essere quindi mantenute nella sede attuale con una aggiunta anche di fermate. Sosteniamo la giusta battaglia di comitati e associazioni che negli ultimi anni hanno fatto sentire la loro voce, purtroppo inascoltata, contraria allo spostamento della ferrovia a monte e prendiamo atto ancora una volta che sia il centro-destra che il centro-sinistra, anche in questo caso, sono due facce della stessa medaglia”, conclude Marabello.